Henkel Vz: Honig für die Bären!

Liebe Leser,

die Henkel-Aktie befindet sich seit ihrem am 20. Juni 2017 bei 129,90 Euro markierten Allzeithoch in einer Abwärtsbewegung. Das letzte markante Zwischenhoch wurde im November bei 123,45 Euro ausgebildet, ohne dass das Allzeithoch noch einmal ernsthaft attackiert werden konnte.

Die anschließende Abwärtsbewegung führte zur Ausbildung eines intakten Trends, der am 14. Februar und 26. März 2018 bei 103,00 Euro seinen bisherigen Tiefpunkt erreichte. Im Anschluss an das Märztief setzten Käufe ein, welche die Henkel-Aktie wieder bis an die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.