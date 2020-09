Henkel: Die Spannung steigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Henkel Vz":

Mit Henkel ISIN: DE0006048432 konnten wir im April drei schöne Gewinn-Trades platzieren und jetzt bietet sich möglicherweise wieder eine gute Trading-Chance an. Seit dem Anstieg von März bis Juni bewegte sich der Kurs in einer Seitwärtsbewegung. Die Chartindikatoren zeigen, dass wieder Kaufinteresse aufflammt. Der charttechnische Widerstand hatte sich auf 88,78 Euro nach oben geschoben und diese Hürde wurde am Donnerstag genommen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung