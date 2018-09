Henkel: Schaffen die Käufer noch einmal die Wende?

Die Henkel-Aktie markierte am 20. Juni 2017 bei 129,90 Euro ihr aktuelles Allzeithoch und ging anschließend in eine langfristige Abwärtsbewegung über. Mittelfristig gelang es der Aktie Ende April 2018 jedoch, in eine neue Aufwärtsbewegung einzuschwenken. Diese vollzog sich innerhalb eines breiten Trendkanals, der bis in den August hinein Bestand hatte.

Am 15. August gab es jedoch eine massive Verletzung des Trendkanals, als der Kurs crashartig unter den EMA50 bei 108,44 Euro sackte und an den Folgetagen bis auf 103,00 Euro zurückfiel.

Die Käufer machten sich umgehend daran, diesen Einbruch zu egalisieren

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.