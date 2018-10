Henkel: Schaffen die Bullen den Befreiungsschlag?

Auch in dieser Woche setzt die Henkel-Aktie ihre am 22. August bei 113,80 Euro begonnene Talfahrt weiter fort. Der Wert befindet sich in einer steilen Abwärtsbewegung. Sie führte Ende September dazu, dass sowohl die Unterstützung bei 101,60 Euro wie auch die runde 100,00-Euro-Marke unterschritten wurden. Das bisherige Tief der Bewegung wurde am 15. Oktober bei 93,60 Euro erreicht.

Diesem Tief kommt die Aktie aktuell wieder gefährlich nah, denn am Mittwoch fiel der Wert auf Schlusskursbasis bis auf

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.