Henkel: Negative Überraschung!

Liebe Leser,

das war eine negative Überraschung für die Henkel-Aktionäre zu Beginn der neuen Handelswoche. Am Montag berichtete das Unternehmen, dass es Lieferschwierigkeiten gegeben habe, und zwar in Nordamerika. Die Folge für den Aktienkurs: Dieser sackte umgehend durch. Von über 110 Euro ging es auf zwischenzeitlich ca. 104,40 Euro abwärts. Für einen DAX-Titel ein durchaus beachtliches Minus an einem einzigen Handelstag. Bis ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.