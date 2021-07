Henkel: Kommt nach dem Absturz die Gegenwehr??

Weitere Suchergebnisse zu "Henkel Vz":

Die Bullen scheinen bei Henkel ISIN: DE0006048432 noch immer nicht zur Stelle zu sein, was am Kursverlauf unschwer abzulesen ist. Irgendwie sagt das Bauchgefühl aber, dass bei objektiver Betrachtung eine Kurserholung kommen wird. Am 01. März hatte Henkel eine Rallye gestartet, der bei einem Höchststand am 12. April die Luft ausging. Von 99,50 Euro ging es wieder bis auf unter 85,00 ...



