Henkel: Jetzt geht’s ums Ganze!

Weitere Suchergebnisse zu "UMS":

Liebe Leser,

Henkel musste zuletzt einen geradezu dramatischen Kursrutsch hinnehmen. Chartanalysten sprechen beim aktuellen Chartbild von einer fundamentalen Entscheidung. Sowohl für Long-Investoren wie auch für Short-Spekulanten könnte sich eine Konstellation ergeben, bei der Gewinne von 15 % und mehr möglich sind, so die Meinung der charttechnischen Spezialisten mit Blick auf die jüngste Kursentwicklung. Konkret: Die Aktie kämpft nun mit einer als magisch zu bezeichnenden Marke – 100 Euro stehen als nunmehr erreichte Kursuntergrenze stark im Fokus. Schon einmal, Ende August, erreichte Henkel im damals begonnenen Abwärtstrend diese Untergrenze und konnte sie erfolgreich verteidigen. Mit einem Anstieg auf 110 Euro gelang das Comeback auf beeindruckende Weise. Nun kratzt Henkel erneut an dieser runden Marke. Übergeordnet befindet sich der Wert mittlerweile in einem Seitwärtstrend, der aber bei einer markanten Entwicklung in die eine oder andere Richtung verlassen werden könnte.

Charttechniker sehen auf dem Weg nach oben noch Widerstände bei 105 Euro, die zuletzt mehrfach aufgebaut worden waren. Dabei sieht sich die Aktie nun der Aufgabe gegenüber, das bisherige 6-Monats-Hoch bei 110,75 Euro vom 26. Juni anzugreifen. Dies sollte dann sogar für den nötigen Schwung sorgen, um das Allzeithoch bei 113,70 Euro vom 19. Juni 2017 weiter nach oben zu schieben. Allerdings würde bei einem Unterkreuzen der 100-Euro-Marke nun auch das 1-Jahres-Tief bei 96,15 Euro vom 1. Februar auf dem Spiel stehen. Insofern wird es spannend. Sollte die Aktie noch stärker an Wert verlieren, käme sogar das 2-Jahres-Tief bei 77 Euro vom 21. Januar 2016 auf den Prüfstand.

Technische Analysten: Vorsicht!

Technische Analysten verweisen darauf, dass die Aktie sei in allen zeitlichen Dimensionen wieder im Abwärtstrend notiert. Allerdings sind die jeweiligen gleitenden Durchschnitte allesamt noch recht nah und könnten damit auch schnell wieder nach oben verlassen werden. Doch müsste Henkel zunächst auf 105,42 Euro klettern, um zumindest den langfristigen Aufwärtstrend zurückzuerobern. Bis dahin liegt ein Verkaufssignal vor!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.