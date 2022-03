Henkel-Investoren können es immer noch nicht glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Henkel Vz":

Der Kurs der Aktie Henkel & steht am 01.03.2022, 05:24 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 70.84 EUR. Der Titel wird der Branche "Haushaltsprodukte" zugerechnet.

Die Aussichten für Henkel & haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Henkel & konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte dagegen eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Henkel & auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Henkel &-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 5 Buy, 10 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Henkel & vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 101,93 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 43,89 Prozent erzielen, da sie derzeit 70,84 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Henkel &-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 80,42 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (70,84 EUR) deutlich darunter (Unterschied -11,91 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Dieser beträgt aktuell 73,86 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-4,09 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Henkel & ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Die Henkel &-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.

