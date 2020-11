Henkel & Hamborner REIT: 2 Zahlenwerke fürs dritte Quartal im Blick!

Es ist weiterhin Berichtssaison und leider gibt es innerhalb dieser stets einige Quartalszahlenwerke, die im Kontext der Zahlenflut regelrecht untergehen. So möglicherweise auch bei den beiden eher konservativen Aktien von Henkel (WKN: 604840) und Hamborner REIT (WKN: 601300), die jetzt ebenfalls frische Zahlen präsentiert haben.

Zeit, das zu verändern: Werfen wir daher jetzt einen Blick auf die Updates, die sowohl Henkel, als auch die Hamborner REIT AG jetzt veröffentlicht haben. Sowie darauf, was Foolishe Investoren in aller Kürze zu den Aktien jetzt wissen sollten.

Hamborner REIT: Ein weiterhin starker Verlauf!

Eine erste Aktie, die erst kürzlich Schlagzeilen gemacht hat, ist die der Hamborner REIT AG. Das Management des deutschen Real Estate Investment Trusts hat sich im Herbst doch entschlossen, die ursprünglich geplante Dividende auszuzahlen. Grund hierfür ist ein konstanter, operativer Erfolg gewesen, der sich im dritten Quartal dieses Geschäftsjahres erneut zu bestätigen scheint.

So kletterten die Mieterlöse der Hamborner REIT beispielsweise moderat auf 66,2 Mio. Euro innerhalb der ersten drei Quartale. Im letzten Jahr lag dieser Wert noch bei 63,7 Mio. Euro. Das EBITDA liegt mit 56,7 Mio. Euro zwar über dem Vorjahreswert, das EBIT mit 11,7 Mio. Euro empfindlich darunter. Foolishe Dividendenjäger wissen jedoch, dass im REIT-Universum bloß eine Kennzahl zählt: die der Funds from Operations.

Diese konnten absolut gesehen im Jahresvergleich ebenfalls moderat auf 42,3 Mio. Euro, nach einem Vorjahreswert von 41,3 Mio. Euro, klettern. Die Funds from Operations je Aktie lagen entsprechend bei 0,53 Euro und somit leicht über dem Vorjahreswert von 0,52 Euro. Damit hält, trotz COVID-19, ein moderater Wachstumskurs an.

Das Net Asset Value je Aktie der Hamborner REIT liegt per Ende des dritten Quartals bei 11,45 Euro und somit unter dem Vorjahreswert von 11,59 Euro. Aber noch immer bedeutend über dem aktuellen Aktienkurs von 8,72 Euro, was zeigt: Die Aktie wird mit einem Discount bepreist. In Anbetracht der operativen Stärke können wir hier wohl von defensiver Klasse sprechen. Das zeigt, dass die zuletzt ausgeschüttete Dividende in Höhe von 0,47 Euro weiterhin operativ gedeckt bleibt. Und dass hier vermutlich auch künftig eine Mindestdividendenrendite von ca. 5,38 % auf Einkommensinvestoren lauern wird.

Henkel: Ein leichter Turnaround!

Auch die Aktie von Henkel hat am Dienstag dieser Woche ein Quartalsupdate bekannt gegeben, das jedoch in Teilen durchwachsen geblieben ist. Aber, immerhin, erste Anzeichen eines Turnarounds zeigen könnte.

So kletterte der Konzernumsatz im dritten Quartal organisch um 3,9 % auf 5 Mrd. Euro. Nominal sank dieser Wert jedoch um 1,5 % im Jahresvergleich. Treiber dieser eher erfolgreichen Entwicklung sind die Segmente Beauty Care mit einem organischen Wachstum von 4,3 % und einem nominalen Wachstum von 3,0 % gewesen. Sowie Laundry & Home Care, wo die Zahlen bei 7,7 % beziehungsweise 0,7 % gelegen haben. Die Adhensive Technologies (die Klebe-Sparte) weist hingegen Wachstumsraten von 1,3 % beziehungsweise einen nominalen Schrumpfkurs von 4,8 % auf.

Henkel setzt damit nach einem insgesamt schwierigen bisherigen Geschäftsjahr 2020 im dritten Quartal ein Ausrufezeichen. Für das Gesamtjahr rechnet das Management jedoch weiterhin mit einem organischen Schrumpfkurs beim Umsatz zwischen 1 und 2 %. Das zeigt, dass das Geschäftsjahr 2020 seine Spuren im Zahlenwerk und vermutlich etwas stärker innerhalb der Ergebnisentwicklung hinterlassen wird.

Das dritte Quartal im Blick!

Wie gesagt: Es ist weiterhin Berichtssaison und die Aktien von Henkel und der Hamborner REIT AG haben eigentlich ziemlich tolle, positive Quartalsberichte präsentiert. Für Investoren, die auf der Suche nach eher defensiven Aktien sind, könnte sich möglicherweise auch ein näherer Blick anbieten.

