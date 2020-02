Henkel: Da kann man nur noch staunen

Weitere Suchergebnisse zu "Henkel Vz":

Für die Aktie Henkel stehen per 05.02.2020, 16:53 Uhr 95.54 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Henkel zählt zum Segment "Haushaltsprodukte".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Henkel-Aktie ein Durchschnitt von 90,61 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 94,64 EUR (+4,45 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (93,43 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,3 Prozent Abweichung). Die Henkel-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Henkel erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 20 Analystenbewertungen für die Henkel-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 16 "Hold" und 4 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Henkel-Aktie. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 8 als Hold und 1 als Sell. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 87,74 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -7,29 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (94,64 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Henkel somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Henkel investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,02 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Haushaltsprodukte einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,14 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.