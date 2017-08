Henkel: Droht hier jetzt der totale Ausverkauf?

Lieber Leser,

in einem erneut schwachen Gesamtmarktumfeld sticht heute die Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA noch negativ heraus. Grund hierfür waren die heute vorgelegten Geschäftszahlen, die eine klare Abschwächung des Wachstums erkennen lassen. Es hat den Anschein, als ob der Abgang von CEO Kasper Rorsted zu adidas sich negativ bemerkbar macht.

Organisches Wachstum homöopathisch, schwieriges Marktumfeld

Laut eigenen Aussagen lag das organische Umsatzwachstum (ohne Zukäufe!) bei Henkel im zweiten Quartal bei nur 2,2%. Dies lag deutlich unter den Erwartungen der Analysten, die darin nun – nach zuletzt schwachen Geschäftszahlen der Konkurrenten Beiersdorf und L’Oreal – einen Branchentrend erkennen wollen.

Ebenfalls nicht gerade vertrauensstiftend waren die Aussagen des noch relativ neuen Henkel-CEOs Hans van Bylen. Denn dieser bezeichnete das gegenwärtige Marktumfeld als, ich zitiere wörtlich, „unsicher und volatil“. Insbesondere die zuletzt gesehenen Wechselkursschwankungen, die aus seiner Sicht noch eine Weile anhalten sollten, dürften für weiterhin schwierige Rahmenbedingungen in den Konsumgütermärkten sorgen.

DAX-Aktie sendet klares Verkaufssignal, totaler Ausverkauf möglich!

Henkel liefert also eher schwache Quartalszahlen ab und der CEO spricht von schwierigen Rahmenbedingungen und anhaltend hoher Unsicherheit. Unsicherheit aber ist etwas, dass Anleger an der Börse so gar nicht mögen. Denn Unsicherheit bedeutet immer auch ein erhöhtes Risiko. Daher wird die DAX-Aktie heute konsequent verkauft und somit die Unsicherheit eingepreist.

Das Problem dabei ist, dass mit dem nachhaltigen Rutsch unter die Marke von 120 Euro ein klares Verkaufssignal generiert wurde. Denn zum einen wurde damit eine S-K-S-Trendwende-Formation abgeschlossen, zum anderen gleichzeitig eine zentrale charttechnische Unterstützung aufgegeben. Das Kursziel für die Aktie liegt daher nun kurzfristig zwischen 100 und 105 Euro. Sollte es danach weiter nach unten gehen, könnte sogar ein totaler Ausverkauf drohen!

Ein Beitrag von Sascha Huber.