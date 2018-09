Henkel-Chef übernimmt Führung des Chemieverbandes / Hans Van Bylen ist neuer VCI-Präsident

Frankfurt/Main (ots) - Die Mitgliederversammlung des Verbandes derChemischen Industrie (VCI) hat in Ludwigshafen Hans Van Bylen zumPräsidenten gewählt. Er tritt die Nachfolge von Kurt Bock an. VanBylen ist Vorsitzender des Vorstands der Henkel AG & Co. KGaA,Düsseldorf. In der Funktion als Vizepräsident gehört er dem Vorstanddes Chemieverbandes seit Herbst 2016 an. Die Amtszeit alsVCI-Präsident beginnt am 28. September 2018 und währt satzungsgemäßzwei Jahre bis zur Mitgliederversammlung 2020."Die Chemie ist eine Zukunftsindustrie. Ohne Chemie sind keinetechnologischen Fortschritte denkbar. Diesen Gedanken möchte ich inden Mittelpunkt unserer Arbeit im VCI stellen: Chemie ist Zukunft!Innovativ, digital und verantwortungsvoll. Unsere wichtigste Aufgabeim VCI ist, die Zukunftsfähigkeit der Chemie in Deutschland zustärken. Innovationen fördern, Digitalisierung vorantreiben,verantwortungsvoll handeln. Das sind die drei wesentlichenThemenfelder, auf die ich mich gemeinsam mit dem Präsidium und allenMitgliedern im VCI konzentrieren möchte", sagte Hans Van Bylenanlässlich seiner Wahl."Dabei müssen wir vor dem Hintergrund zahlreicherHerausforderungen in unseren Märkten, in der Umwelt und Politik heutedie Weichen für eine erfolgreiche Zukunft der Chemie stellen. Wirbrauchen im globalen Wettbewerb attraktive Rahmenbedingungen amStandort Deutschland. Dazu gehören zum Beispiel einewettbewerbsfähige Energiepolitik und die Förderung von Forschung undEntwicklung sowie ein freier Handel mit offenen Märkten, fairemWettbewerb und verlässlichen Regeln. Es wird in den kommenden Jahrenzu den zentralen Aufgaben des VCI gehören, auf die Steigerung derglobalen Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der chemischenIndustrie hinzuwirken. Damit wir auch weiter unseren Beitrag leistenkönnen - zu wirtschaftlichem Wohlstand und nachhaltigem Fortschritt",führte er weiter aus.Als Vizepräsidenten des VCI wurden auf der Mitgliederversammlunggewählt:Werner Baumann, Bayer AG, und Martin Brudermüller, BASF SE.Ins Präsidium des VCI wurden neu gewählt oder wiedergewählt:Hubertus von Baumbach, C.H. Boehringer Sohn AG & Co. KG,Ralf Brinkmann, Dow Deutschland Inc.,Stefan Oschmann, Merck KGaA,Rudolf Staudigl, Wacker Chemie AG,Markus Steilemann, Covestro AG,Matthias Zachert, LANXESS AG.HINWEIS: Pressefotos und CV des neuen VCI-Präsidenten finden Sieunter: www.vci.de/pressefotosDer VCI vertritt die wirtschaftspolitischen Interessen von rund1.700 deutschen Chemieunternehmen und deutschen Tochterunternehmenausländischer Konzerne gegenüber Politik, Behörden, anderen Bereichender Wirtschaft, der Wissenschaft und den Medien. Der VCI steht fürmehr als 90 Prozent der deutschen Chemie. Die Branche setzte 2017über 195 Milliarden Euro um und beschäftigte rund 453.000Mitarbeiter.Pressekontakt:VCI-PressestelleTelefon: 069 2556-1496E-Mail: presse@vci.dehttp://twitter.com/chemieverband undhttp://facebook.com/chemieverbandVCIOriginal-Content von: Verband der Chemischen Industrie (VCI), übermittelt durch news aktuell