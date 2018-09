Henkel-Chef Van Bylen neuer Präsident des Chemieverbandes VCI

Weitere Suchergebnisse zu "Henkel Vz":

FRANKFURT/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Henkel -Chef Hans Van Bylen ist neuer Präsident des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI).



Der 57 Jahre alte Belgier löst in dieser Funktion den früheren BASF -Chef Kurt Bock ab, wie der Verband am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Van Bylens Amtszeit als VCI-Präsident währt satzungsgemäß zwei Jahre bis zur Mitgliederversammlung 2020. Der Manager des Düsseldorfer Konzerns ließ erklären, er wolle sich für eine "wettbewerbsfähige Energiepolitik" sowie freien Handel "mit offenen Märkten, fairem Wettbewerb und verlässlichen Regeln" einsetzen. Der VCI ist Interessenvertretung für 1700 deutsche Chemieunternehmen und Töchter ausländischer Konzerne in Deutschland./ben/DP/she