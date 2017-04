Henkel-Aufsichtsratschefin Bagel-Trah kämpft gegen Kinderarmut

DüSSELDORF (dts Nachrichtenagentur) - Henkel-Aufsichtsratschefin Simone Bagel-Trah kämpft gegen Kinderarmut. "Gute Bildung und gerechte Ausbildungschancen gehören zu den wichtigsten Voraussetzungen einer Gesellschaft, um die Zukunft unserer Kinder zu sichern", sagte sie der "Bild am Sonntag". Hierzu könne jeder Einzelne seinen Beitrag leisten - "auch im Kleinen, zum Beispiel dank `Deutschland rundet auf`".

Das wolle sie bei Henkel fördern. "Seit März können unsere rund 8.300 Mitarbeiter in Deutschland monatlich einen Betrag zwischen 50 Cent und fünf Euro von ihrem Gehalt spenden und damit sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche unterstützen. Diese Spenden werden zusätzlich von der Fritz Henkel Stiftung verdoppelt." 59.000 Kinder erhielten in Deutschland durch Kleinspenden an die Stiftung `Deutschland rundet auf` bereits eine Chance. Die Bilanz nach fünf Jahren: Mehr als 135 Millionen Einzelspenden im Einzelhandel und über 6,4 Millionen Euro. In Deutschland sind rund drei Millionen Kinder von Armut betroffen.

