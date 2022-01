Henkel-Aktie korrigiert – Einstiegschance!

Weitere Suchergebnisse zu "Henkel Vz":

Am 04. Januar hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service einen Trade mit Henkel ISIN: DE0006048432 vorgeschlagen, bei dem knapp 100 Prozent Zertifikat-Gewinn möglich waren. Zuletzt hatten wir am 16. Januar auf die Aktie geschaut und den Express-Service-Abonnenten folgende Einschätzung mitgeteilt: „Wenn Sie mit dem Hebel-Zertifikat dabeigeblieben sind, lassen Sie sich den schönen Gewinn nicht mehr in großen Teilen nehmen. Im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



