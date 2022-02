Henkel-Aktie nach Mini-Crash: Jetzt gibt es Value für alle!

Es hat sogar ein paar Value-Titel mitgerissen! Die Börsen sind aktuell turbulent wie lange nicht mehr. Selbst Henkel (WKN: 604840) rutscht ab. In den vergangenen drei Monaten sank der Kurs um 3,9 % auf aktuell 72,46 Euro (Stand: 22. Februar 2022).

Aber ich mache mir da absolut keine Sorgen. Womöglich ist gerade jetzt die ideale Zeit, Geld in Value-Aktien zu stecken. Und auch wenn das Henkel-Management wenig Esprit und kaum Innovationskraft versprüht, gefällt mir die Bodenständigkeit. Auch dass die Gründerfamilie noch 36 % der Stammaktien hält, finde ich gut.

Henkel betreibt aktives Portfolio-Management und holt sich somit Innovation ins Haus. Der aktuelle Deal mit Shiseido ist dafür ein anschauliches Beispiel. Aber fangen wir mit den schlechten Nachrichten an.

Das Management ist mir zu lahm

Kaspar Rorsted hat Henkel seit 2008 stabil geführt. Da sahen wir: Mit dem richtigen Manager kann es klappen. Der neue CEO Carsten Knobel ist ein Zahlenmensch. Aus meiner Sicht ist diese Personalie kein starkes Signal in Richtung Aufbruch, sondern für Kostenreduktion. Von Knobel erwarte ich keine inspirierende Wachstumsstory. Henkel täte besser daran, wenn nun ein kreativer Kopf als CEO übernähme. In der jetzigen Phase sind neue Ideen wichtig.

In den Earnings Calls zeigt sich das Management viel zu zaghaft in Sachen konkreter Ziele. Ich zweifle auch deshalb an der Umsetzungsstärke.

Aber das war es auch schon mit meiner Kritik. Henkel liefert in vielen anderen Bereichen hervorragend ab.

Henkel betreibt gutes Portfolio-Management

Schlecht laufende Marken stößt der Vorstand ab, interessante Marken kauft er hinzu. Nicht vergessen dürfen wir hier den zyklisch abhängigen Bereich für Industrieklebstoffe. Dieses Segment namens Adhesive Technologies ist das größte im Konzern. Hier entwickelt und verkauft das Unternehmen Klebstoffe, Dichtstoffe und funktionale Beschichtungen. Henkel ist auf diesem Feld Weltmarktführer.

Der Klebstoffmarkt ist verglichen mit den restlichen Geschäftsbereichen deutlich zyklischer. Henkel ist besonders von den Absätzen in der Industrie abhängig. Mich verwundert es daher nicht, dass dieses Segment 2020 mit -4,2 % den größten Umsatzrückgang in der Corona-Pandemie zu verzeichnen hatte.

Henkel hat bärenstarke Konsummarken

Die Loyalität der Kunden ist hoch. Erstaunlich: Der Markt für Reinigungsmittel wächst mit geringen Raten, aber beständig. Pluspunkt für Henkel. Die Märkte in Deutschland erscheinen mir weitgehend gesättigt. Sie wachsen nur langsam. Aber das beobachten wir auf allen entwickelten Märkten. Explosives Wachstum können wir bei kurzlebigen Konsumgütern nur noch aus den Schwellenländern erwarten.

Stark bei Henkel ist zudem die Bilanz. Die Schuldenlast ist gut gedeckt durch den Cashflow und das EBIT. Das siehst du auch im folgenden Chart.

Bei Klebstoffen spielt die Wachstumsmusik

Besonders gut lief in den vergangenen Jahren das Geschäft mit Kunden aus der Automobil- und Elektroniksparte. Auch im Baugewerbe und von Unternehmen der Verpackungsindustrie zog die Nachfrage wieder deutlich an.

Neben Klebstoffen bietet Henkel unter anderem auch 3D-Druck-Materialien an und gilt hier als einer der führenden Lieferanten. Noch sind additive Fertigungsverfahren nicht reif für flächendeckende Serienproduktionen. Dies ist aber eine Frage der Zeit. Ich sehe hier noch interessante Wachstumschancen.

Für eine gute Perspektive im Kosmetikbereich muss das Management hingegen hart arbeiten. Als guten Schritt erachte ich hier den Kauf von Shiseido. Die Akquisition umfasst Friseurmarken wie Sublimic oder Primience, die unter der lizenzierten Dachmarke Shiseido Professional vertrieben werden.

Die Henkel-Aktie ist fair bewertet

In den vergangenen zehn Jahren lag der durchschnittliche Free Cashflow bei fast 1,9 Mrd. Euro, das jährliche Gewinnwachstum bei etwa 3,2 %. Für die Zukunft sehe ich keine deutlich besseren Wachstumsraten.

Aber die müssen auch gar nicht sein. Henkel ist eine solide Value-Aktie und eine gute Basis für jedes Depot. Die Dividendenrendite von 2,55 % ist auch interessant. Wenn du einsteigen möchtest, solltest du regelmäßig auf den Kurs schauen. Schließlich geht es bei Value darum, gute Unternehmen zum günstigen Preis zu kaufen. Und wenn du Wachstumschancen suchst, wirst du vielleicht hier fündig.

