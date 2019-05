Henkel Aktie: Es wird nicht besser!

Nachdem sich die Henkel Aktie in einer Seitwärtsbewegung von einem weiteren Verfall des Wertes retten konnte scheint der Kurs nun erneut an Kraft zu verlieren. Geringe Steigerungen während des Seitwärtsverlaufs brachten neuen Mut, doch dieser scheint wieder verflogen. Nach einem wiederholten Überschreiten des Bollinger Bandes sank der Wert kurz darauf. Ein Erreichen der bei ungefähr 83 € notierenden Unterstützung scheint in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



