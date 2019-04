Henkel Aktie: Ergebnisse der HV!

„2018 war für Henkel insgesamt ein erfolgreiches Geschäftsjahr“ – so Hans Van Bylen, der Vorstandsvorsitzende der Henkel AG & Co. KGaA (kurz „Henkel“), bei der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung (HV) des Unternehmens am Montag. „Vor allem, wenn man die negativen Rahmenbedingungen betrachtet“, wie er hinzufügte und dabei zum Beispiel auf die Wechselkursentwicklung verwies. Und die Zukunft? Dazu hieß es vom Vorstandsvorsitzenden unter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.