Henkel Aktie: Ergebnis pro Aktie soll weiter sinken!

Einen Tag nach der Bekanntgabe der Zahlen für 2019 ist bei der Henkel-Aktie gewissermaßen wieder der Alltag eingekehrt. Und das bedeutet am Freitag im Vormittagshandel, dass sie da fällt – da dies auch der Gesamtmarkt gemessen am DAX tut. Die Ergebnisse für 2019 waren auch durchaus gemischt, was weder für die Bullen noch für die Bären eindeutige Rückendeckung brachte. Denn zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung