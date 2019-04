Henkel Aktie: Erfreuliche Kursentwicklung?

Die Henkel Aktie befand sich durch den Widerstand bei rund 114 € bis zum 24.01.2019 trendtechnisch in einem Abwärtstrend, der erst durch die sich entwickelnde Unterstützung bei 83,12 € gestoppt wurde. Momentan ist der Kurs langsam am Steigen. Zuletzt haben sich zwei Verkaufssignale gebildet, aber die 38-Tagelinie hat aufgehört zu sinken und fängt langsam das Steigen an, dies könnte auf ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.