Henkel-Aktie: Charttechnische Analyse!

Die Henkel-Aktie prallte zuletzt am GD (38) nach oben ab, seitdem steigt sie immer weiter an. Der CCI befindet sich weiterhin in der überkauften Zone. Die Slow Stochastik gab vor kurzer Zeit ein Verkaufssignal ab, das aber nicht viel Einfluss auf den Kursverlauf hatte. Der MACD hat schon länger kein Signal mehr gebildet.

Der 4-Stundenchart in der Betrachtung: Mit dem GD nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.