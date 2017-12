Henkel Aktie: Alle relevanten Kennzahlen haben sich verbessert

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Henkel hat sich in den ersten 9 Monaten solide entwickelt. Alle relevanten Kennzahlen haben sich verbessert. Der Umsatz stieg um 9,3% auf 15,1 Mrd €. Unterm Strich verbesserte sich der Gewinn um 7,3% auf 4,12 € pro Aktie. Allerdings hätten die Ergebnisse noch besser ausfallen können. Henkel wird für das Gesamtjahr Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 200 bis 250 Mio € getätigt haben. Hinzu kommen Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte von 700 bis 750 Mio €.

Die neue Partnerschaft zwischen der Konzerntochter Schwarzkopf und der Plastic Bank ist besonders interessant

Allerdings sind diese Investitionen dringend notwendig, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Konsumgütermarkt ist hart umkämpft. Henkel nimmt eine Vorreiterposition ein, möchte diese aber nicht verlieren. Besonders interessant ist die neue Partnerschaft zwischen der Konzerntochter Schwarzkopf und der Plastic Bank. Gemeinsam soll auf den hohen Plastikverbrauch und dessen Abfallwirtschaft hingewiesen werden. Es sollen neue Infrastrukturen entstehen, welche die Abfallwirtschaft verbessern und die Umwelt schützen.

Das Projekt konzentriert sich aktuell noch auf den Großraum Haiti, könnte aber langfristig flächendeckend ausgerollt werden. Für Henkel ist es nicht nur ein Umwelt-, sondern auch ein Imageprojekt. Die Entwicklungs- und Schwellenländer stellen für Henkel den zentralen Wachstumsmarkt der Zukunft dar. Während die Nachfrage in den Industriestaaten bereits Sättigungseffekte aufweist, können in den jungen Märkten noch hohe Wachstumsraten erzielt werden.

