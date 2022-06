Henkel AG & Co. KGaA Aktie: Das ist die Höhe!

Am 07.06.2022, 12:14 Uhr notiert die Aktie Henkel & an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 63.22 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment "Haushaltsprodukte".

Unser Analystenteam hat Henkel & auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Henkel &-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 4 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Henkel & vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (105 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 66,09 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 63,22 EUR), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Henkel & eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Henkel &-Aktie beträgt dieser aktuell 71,29 EUR. Der letzte Schlusskurs (63,22 EUR) liegt damit deutlich darunter (-11,32 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Henkel & somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (61,48 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,83 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Henkel &-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. In Summe wird Henkel & auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 16,31 ist die Aktie von Henkel & auf Basis der heutigen Notierungen 39 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushaltsprodukte" (26,74) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

Henkel AG & Co. KGaA kaufen, halten oder verkaufen?

