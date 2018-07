Hengyi Petrochemical: Aktienanalyse vom 25.07.2018: Ein Risiko?

Für die Aktie Hengyi Petrochemical aus dem Segment "Commodity Chemikalien" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Shenzhen am 24.07.2018 ein Kurs von 16,56 CNH geführt.Hengyi Petrochemical haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Dividende: Hengyi Petrochemical schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemicals auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,87 % und somit 2,05 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,92 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

