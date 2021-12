Hengtong nimmt am 4. Vietnam Onshore und Offshore Wind Summit teil

Suzhou, China (ots/PRNewswire) -Vom 8. bis 9. Dezember fand im Intercontinental Hanoi Landmark 72 Exhibition in Hanoi der 4. vietnamesische Onshore und Offshore Wind Summit statt. An diesem Gipfeltreffen nahmen verschiedene Akteure der Offshore-Windenergiebranche aus dem In- und Ausland teil. Hengtong nahm an dem Gipfeltreffen teil und präsentierte unsere neuesten Unterseekabelsysteme und deren Leistungsfähigkeit.In den letzten Jahren hat Hengtong den vietnamesischen Markt weiter erkundet und als PC-Auftragnehmer mehrere Seekabelprojekte für Offshore-Windparks (OWF) in diesem Land erhalten. Bis Ende 2021 hat Hengtong erfolgreich die OWF-Seekabelsysteme für den Offshore-Windpark VPL Bến Tre, das Offshore-Windkraftwerk Trà Vinh V1-2 mit 48 MW und das Offshore-Windkraftwerk Hiệp Thành mit 78 MW geliefert. Hengtongs eigene Offshore-Ingenieure, die CLB „Hengtong Lan 1", haben dort auch die Kabelverlegungsarbeiten durchgeführt. Mit dem Abschluss dieser Projekte und weiteren Erkundungen festigt Hengtong seine führende Position auf dem vietnamesischen Markt für Unterwasserkabelsysteme.Mit der umfassenden OWF-Lösung, den professionellen Dienstleistungen und den umfangreichen Projekterfahrungen von Hengtong konnte das Unternehmen zahlreiche Besucher auf diesem Gipfel anlocken und eine weitere interessante Präsenz auf dem vietnamesischen Markt realisieren. Gemeinsam mit den vor- und nachgelagerten Partnern von Hengtong wollen sie einen größeren Beitrag zur Erzeugung sauberer Energie und zur umweltfreundlichen, kohlenstoffarmen Entwicklung Vietnams und des asiatisch-pazifischen Raums leisten.Pressekontakt:Hui Yuan,+86-15852391319,yuanh@htgd.com.cnOriginal-Content von: Jiangsu Hengtong Optic-Electric Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell