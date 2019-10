Hengtong ist Aussteller bei China Marine Economy Expo, will Entwicklung intelligenter Seestädte voranbringen

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Vom 14.-17. Oktober 2019 fandin Shenzhen (China) die China Marine Economy Expo statt, auch bekanntals "Chinas erste Meeresausstellung". Die Messe bot eine Plattformfür Marktführer der Marineindustrie, um hochmoderne Technologien undSchlüsseltechnik für den in- und ausländischen maritimen Marktvorzuführen und Entwicklungstrends der Branche zu diskutieren.Als globaler Anbieter von Informations- und Energienetzen stellteHengtong auf der Messe sein Leistungsangebot für die Marineindustrievor. Hengtong war mit Systemlösungen für Energiekopplung,Konstruktionswesen und Beobachtung für die maritime Wirtschaftvertreten.Darüber hinaus informierte Hengtong darüber, wie Städte von seinenLeistungen profitieren können, die ihre intelligente maritimeInfrastruktur ausbauen wollen. Hengtong ist auf die Entwicklungerstklassiger seetechnischer Ausrüstung und maritimerInformationsdienstleistungen spezialisiert. Es kann Städte bei derEntwicklung und beim Ausbau ihrer intelligenten maritimen Bauprojektein Bezug auf globale Kommunikations- und Energienetze unterstützen.Informationen zu HengtongHengtong Group ist ein internationaler Konzern mit breiterExpertise bei Glasfaser-, Strom-, See- und Offshore-Kabeln,Instandhaltung und Wartung schlüsselfertiger EPC-Lösungen sowieInternet der Dinge, Big Data und E-Commerce, neuartigen Werkstoffenund neuen Energien.Hengtong besitzt 70 hundertprozentige Tochtergesellschaften undBeteiligungsgesellschaften (von denen 3 an den Börsen von Shanghai,Hongkong und Indonesien notiert sind). Das Unternehmen betreibt 10Produktionsstätten in Europa, Südamerika, Südafrika, Südasien undSüdostasien. Wir verfügen über Vertriebsniederlassungen in über 30Ländern und Regionen auf der ganzen Welt. Unsere Produkte werden inüber 130 Länder geliefert.Weitere Informationen finden Sie unter:http://www.hengtonggroup.com/en/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1015833/Hengtong_Group.jpgPressekontakt:Hui Yuanyuanh@htgd.com.cn+86-15852391319Original-Content von: Hengtong Optic-Electric, übermittelt durch news aktuell