Hengtong Marine wird mit Global Performance Excellence Award geehrt

Suzhou, China (ots/PRNewswire) - Die Asia Pacific QualityOrganization (APQO) verkündete die Ergebnisse des 2017 GlobalExcellent Performance Award (GPEA). Hengtong Marine Cable SystemsCo., Ltd. wurde mit dem Global Excellent Management Performance Award(Weltklasse) für seine Kultur hinsichtlich Qualitätsmanagementgeehrt. Das Unternehmen erhielt dieses Jahr als weltweit einzigeOrganisation in der Kategorie Klein- und mittelständische Unternehmendie Auszeichnung. Der GPEA ist die einzige formelle internationaleAnerkennung für Performance/Business Excellence und lediglich 227Organisationen wurden seit 2000 den drei strengen Kategorien dieserAuszeichnung gerecht. Hengtong wurde bereits zum zweiten Mal dieseerstklassige Auszeichnung überreicht. Zuvor erhielt das Unternehmen2015 die gleiche Auszeichnung.Die APQO wurde 1985 gegründet, woran sich Qualitätsorganisationenvon 51 Ländern beteiligten. Sie ist eine autonome, nicht politischeund gemeinnützige wissenschaftliche und technologische Organisationin der Region Asien-Pazifik.Unternehmen, die sich für den GPEA bewerben, müssen zunächst denNational Quality Award der Mitgliedsstaaten der QualitätsorganisationAsien-Pazifik erhalten, der einen hohen Qualitätsstandard setzt undeine Plattform für den internationalen Wettbewerb bietet. Dieserenommierte Auszeichnung beweist, das Hengtong Marine überQualitätsmanagement-Systeme verfügt, die internationalen Standardsentsprechen.Bei der Konferenz zur Auszeichnung wurde Hengtong Marineeingeladen, an den Podiumsdiskussionen teilzunehmen undMitgliedstaaten Einblicke in seine Strategie für Qualitäts- undLeistungsmanagement zu gewähren.Als führendes Unternehmen für optische Kommunikation hat Hengtongstets großen Wert auf Produktqualität und standardisiertes Managementgelegt und 2009 schrittweise die Geschäftsbetriebsweise GB/T19580Excellent Performance Management eingeführt sowie das "BigQuality"-System entwickelt.In den letzten Jahren ist die erfolgreiche Implementierung vonnationalen Strategien gelungen, um "die Transformation von ChinasFertigung zu Chinas kreativer Fertigung, von Chinas Schnelligkeit zuChinas Qualität sowie von Chinas Produkten zu Chinas Marke zufördern", wie z. B. "China Manufacturing 2025", "Internet +" und die"One Belt, One Road"-Initiative .So wird die Führung durch die Förderung der Implementierungfolgender Punkte übernommen:- intelligente Anlagen- schlanke Produktion- Management-Information "Three Smart Enterprises"- verbesserte Effizienz- reduzierte Kosten- Förderung von personalisierter Anpassung und flexibler Produktion.Diese Strategien haben dem Unternehmen geholfen, sich zu verbessernund durch die folgenden Auszeichnungen als qualitätsorientiertesUnternehmen anerkannt zu werden.- der GPEA- die höchste Ehrenauszeichnung der Regierung in ChinasQualitätsbereich - Chinas Quality Award Nomination- Chinas Export Quality Safety Demonstration Enterprise- National Quality Benchmarking.