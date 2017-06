Hendricks: Trump zwingt EU in Führungsrolle

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die zu erwartende Abkehr der US-Regierung unter US-Präsident Donald Trump aus dem Pariser Klimaabkommen zwingt nach Auffassung der Bundesregierung die Europäische Union gemeinsam mit China und Kanada in eine Führungsrolle: Das sagte Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) dem digitalen Energie-Informationsdienst "Tagesspiegel Background". Nach Lage der Dinge werde die US-Regierung an dieser Stelle "eine Lücke hinterlassen", sagte Hendricks. Und zwar unabhängig davon, wie sich Trump in Bezug auf das Pariser Abkommen letztlich entscheiden werde.

Noch vollkommen offen ist nach Auffassung der Umweltministerin, wie die Akteure in den Vereinigten Staaten auf einen möglichen Ausstieg Washingtons aus dem Pariser Klimaabkommen reagieren werden und wie es mit dem Klimaschutz in den USA weitergeht - auf Staaten-, Städte- und Unternehmensebene.

Foto: über dts Nachrichtenagentur