Hendrick's enthüllt grandiosen Gin Palace in Schottland

Girvan, Schottland (ots/PRNewswire) -Hendrick's Gin Distillery ist Spielplatz für Experimentierung,Innovation und NeugierdeHendrick's Gin hat heute die größte Attraktion seit seinerGründung 1999 verkündet: den Hendrick's Gin Palace, ein neues,faszinierendes Brennhaus, speziell gebaut für einen geheimnisvollenGin, der für Innovation bekannt ist.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/751496/Hendricks_Distillery_Day.jpg(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/751497/Hendricks_Distillery_Night.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/751498/Hendricks_Glasshouse.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/751499/Hendricks_Lesley_Gracie.jpg )Der Hendrick's Gin Palace mit Brennerei wurde kunstvoll undexquisit erweitert, um die enorme weltweite Nachfrage nach Hendrick'szu erfüllen - typischerweise verfeinert mit Essenzen von Gurke undRose. Die Institution soll Innovationsmotor sein und ist derErforschung und Entdeckung gewidmet. Hendrick's Master Distiller,Lesley Gracie, kann dort ihrer Kreativität und Experimentierfreudefreien Lauf lassen und neue Hendrick's-Sorten entwickeln. In derBrennerei entsteht die Marke, die die Welt des Gin auf den Kopfgestellt hat.Der Geschmack von Hendrick's lässt sich mit keinem anderen Ginvergleichen, da kein anderer Gin das gleiche Herstellverfahrenverwendet und Geschmackserlebnis bietet. Mit der Erweiterung wird derGeist der Innovation fortgeführt. Die Brennerei hat ihre Kapazitätverdoppelt, um die Nachfrage zu decken. Gracie hat jetzt dieWerkzeuge zur Hand, um ihre natürliche Kreativität vollauszuschöpfen.Im Hendrick's Gin Palace kann man einen mysteriösen undbezaubernden, eingefriedeten Garten bestaunen, der in einprachtvolles und imposantes Palmenhaus im viktorianischen Stil führt.In zwei angrenzenden botanischen Gewächshäusern werden dieverschiedensten botanischen Gewächse und Pflanzen aus aller Weltangebaut. Gracies Labor ist das Herzstück der Anlage mit einerwundersamen Aromabibliothek, einem Hörsaal für akademischeWeiterbildung und einer angemessen stilvollen Bar.Und natürlich gibt es zwei spektakuläre neue Brennhäuser.Hendrick's zählt jetzt stolze sechs Brennkessel - vierBennett-Stills, einschließlich des unverkennbaren Kupferkessels ausdem Jahr 1860 und drei Nachbauten. Dazu gesellen sich zwei CarterHead-Stills, einschließlich des Originals aus dem Jahr 1948 und zweiexakter Nachbauten. Die neuen Brennkessel produzieren seit fasteinem Jahr die gleiche köstliche Flüssigkeit, die genau so schmecktwie Hendrick's am ersten Tag.William Grant & Sons, das familiengeführte unabhängige globaleSpirituosenunternehmen, hat 13 Mio. £ in die spektakuläre Erweiterunginvestiert - Ausdruck seines Vertrauens und seiner Begeisterung fürdie Zukunft von Hendrick's. Innovation wird bei der Marke schon immergroß geschrieben. Sie hat den weltweiten Gin-Boom angeführt und dieKategorie des Super-Premium-Gin erfunden, wo sie weitermarktbeherrschend ist.Lesley Gracie, Master Distiller für Hendrick's, sagte: "Seit fastzwanzig Jahren brenne ich für Hendrick's, und in dieser Zeit hattenich und mein Team die Gelegenheit, im kleinen Rahmen zu entdecken undzu experimentieren. Jetzt bin ich aber total begeistert von unsererwundervollen neuen Brennerei und den tollen Möglichkeiten, die siebietet. Wir werden mit einem neuen Sortiment an Flüssigkeitenexperimentieren, die sich hoffentlich zu neuen Produktsorten undAusdrucksformen von Hendrick's entwickeln."Pamela Selby, Global Brand Director bei Hendrick's, ergänzte: "InDesign und Erlebnis soll der Hendrick's Gin Palace zu Neugierde undOffenheit anregen und als Innovationsplattform dienen. Er bietetEinblick in das wundersame Herstellungsverfahren und zeigt, wievielschichtig Hendrick's mit den Jahren geworden ist - von humorvollüber kurios intellektuell bis hin zu farbenfroh und tiefsinnstiftend. Er ist Ausdruck unseres Vertrauens in die Marke, diedie Renaissance des Gin mit angeführt und seither eine tragende Rollegespielt hat."Pressekontakt:Global PR Hendrick'sEmma Oliver+44(0)2083-341925Original-Content von: William Grant & Sons, übermittelt durch news aktuell