Hendrick's Gin Sommer-Drink: Die Cucumber Lemonade (FOTO)

München (ots) -- Hendrick's Gin präsentiert die erfrischend-sommerlicheCocktail-Rezeptur für einen geschmackvollen Feierabend oder diesommerliche Garten-Party- Unter dem Motto Escape the conventional* empfiehlt Hendrick'sGin diesen Sommer einen kühlenden Drink mit ungewöhnlichem Twist- erfrischend, herb und süßlichDie Temperaturen steigen auf Rekordwerte. Die lauen Sommernächteladen dazu ein, dem Alltag für einen Moment zu entfliehen und Neueszu entdecken. Genau das hat sich die Gin-Marke Hendrick's für diesenSommer ebenfalls als Ziel gesetzt. Unter dem Motto "Escape theconventional" wird nicht nur das Thema Kunst in Berlin zelebriertsondern auch der Kunst der Cocktail-Kreation gefrönt. Perfektgeschaffen, um dem Alltag und der Hitze zu entfliehen: Die Hendrick'sCucumber Lemonade!Ob beim Entspannen auf dem heimischen Balkon, dem Picknick mitFreunden im Stadtpark oder einfach nur als Feierabend-Drink: DieCucumber Lemonade sorgt für Erquickung und Geschmacksvielfalt. Dabeibesticht der delikate Longdrink durch sein harmonisches Zusammenspielvon fruchtigen Zitrus-Aromen mit dem bitteren Hauch der Gurke. Dennnur Hendrick's Gin wird mit den ebenso ungewöhnlichen wie wunderbarenEssenzen von Rose und Gurke aromatisiert. Durch das Zusammenspiel derverschiedenen Aromen hält neben der erfrischenden auch noch diedurstlöschende Komponente Einzug in die Hendrick's Cucumber Lemonade.Das Beste: Dieser famose Longdrink kommt mit einer ungewöhnlichkurzen Zutatenliste aus und ist im Handumdrehen selbst gemacht. Und:Er schmeckt nicht nur an lauen Sommernächten sondern auch beiRegenwetter!Das Rezept: Hendrick's Gin Cucumber Lemonade50 ml Hendrick's Gin20 ml Zitronensaft20 ml Zuckersirup (zu kaufen oder ganz einfach selbst herzustellen)50 ml Sodawasser3 dünn geschnittene GurkenscheibenDie Zubereitung: Zuerst Eiswürfel in ein Glas geben. Danach alleZutaten hinzugeben und durch umrühren vorsichtig vermischen. ZumAbschluss das Glas mit drei dünn geschnittenen Gurkenscheibengarnieren. Und dann servieren und eiskalt genießen! Weitere Rezepteund Inspirationen auf: www.hendricksgin.com/de.Über Hendrick's GinHendrick's Gin ist ein vielschichtiger Premium-Gin, dessenextravagante Rezeptur ein außergewöhnliches Geschmackserlebnisgarantiert. Im Gegensatz zu anderen Gins wird Hendrick's Gin inSchottland destilliert und in kleinsten Mengen von nur 500 Litern jeCharge hergestellt. Seinen unvergleichlichen Geschmack verdankt ereinem Aufguss von Gurken und Rosenblättern sowie 11 weiteren Kräuternund Gewürzen, die sich zu einem wunderbar frischen Gesamteindruck miteiner angenehm blumigen Note zusammenfügen. Der mit einer Kombinationaus Carter-Head und Bennet-Kessel destillierte Hendrick's Ginbesticht durch die harmonische Balance von kräftiger Würze undsubtilen Aromen. www.hendricksgin.com.Folgen Sie Hendrick's Gin hier!Web: www.hendricksgin.com/deFacebook: www.facebook.com/HendricksGinDEInstagram: www.instagram.com/hendricksgin_de Irish Whiskey und Drambuie Scotch Liqueur. Des Weiteren gehören zum erfolgreichen Portfoliodie Distributionsmarken des Familienunternehmens William Grant & Sons(Glenfiddich, Tullamore D.E.W., Grant's, The Balvenie, Hendrick's,Sailor Jerry und Monkey Shoulder), Molinari Sambuca Extra sowie dieMarken von Heaven Hill (Carolans und Irish Mist). 