Henderson Land Development: Wo soll das nur hinführen?

An der Heimatbörse Hong Kong notiert Henderson Land Development per 08.10.2019, 02:21 Uhr bei 36.2 HKD.

Unsere Analysten haben Henderson Land Development nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Henderson Land Development. Es gab insgesamt ein positive und zehn negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Henderson Land Development daher eine "Sell"-Einschätzung. Insgesamt erhält Henderson Land Development von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Sell"-Rating.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Henderson Land Development aktuell 4,61. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +0,38 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "". Henderson Land Development bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Henderson Land Development-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 42,65 HKD mit dem aktuellen Kurs (36,2 HKD), ergibt sich eine Abweichung von -15,12 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 37,82 HKD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-4,28 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Henderson Land Development ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.