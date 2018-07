Henderson Investment: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Für die Aktie Henderson Investment stehen per 20.07.2018 0,66 HKD an der Heimatbörse Hong Kong zu Buche. Henderson Investment zählt zum Segment "Kaufhäuser".Henderson Investment haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Dividende: Henderson Investment schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Engineering & Construction Svcs auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 5,97 % und somit 2,54 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 3,43 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

