Henan Yuguang Gold & Lead: Jetzt wird’s richtig interessant

Per 10.03.2020, 06:58 Uhr wird für die Aktie Henan Yuguang Gold & Lead am Heimatmarkt Shanghai der Kurs von 4.31 CNH angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Diversified Metals & Mining".

Die Aussichten für Henan Yuguang Gold & Lead haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Henan Yuguang Gold & Lead erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -23,65 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt um -14,95 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -8,69 Prozent im Branchenvergleich für Henan Yuguang Gold & Lead bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -14,95 Prozent im letzten Jahr. Henan Yuguang Gold & Lead lag 8,69 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Henan Yuguang Gold & Lead beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,84 Prozent und liegt mit 0,57 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (1,42) für diese Aktie. Henan Yuguang Gold & Lead bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Henan Yuguang Gold & Lead liegt bei einem Wert von 27,42. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Henan Yuguang Gold & Lead damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.