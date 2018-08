Henan Yuguang Gold & Lead: Achtung, lieber Anleger!

Der Henan Yuguang Gold & Lead-Schlusskurs wurde am 13.08.2018 an der Heimatbörse Shanghai mit 4,46 CNH festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Diversified Metals & Mining".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Henan Yuguang Gold & Lead einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Henan Yuguang Gold & Lead jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Henan Yuguang Gold & Lead anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 31,58 Punkten, was bedeutet, dass die Henan Yuguang Gold & Lead-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Hold"-Rating. Nun zum RSI25: Henan Yuguang Gold & Lead ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 52,05). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Damit erhält Henan Yuguang Gold & Lead eine "Hold"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Henan Yuguang Gold & Lead haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Sell" zu. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Sell".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materials") liegt Henan Yuguang Gold & Lead mit einer Rendite von -46,52 Prozent mehr als 49 Prozent darunter. Die "Metals & Mining"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,93 Prozent. Auch hier liegt Henan Yuguang Gold & Lead mit 49,45 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.