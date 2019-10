Henan Taloph Pharmaceutical Stock: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Celgene":

An der Börse Shanghai notiert die Aktie Henan Taloph Pharmaceutical Stock am 29.10.2019, 12:41 Uhr, mit dem Kurs von 4.79 CNY. Die Aktie der Henan Taloph Pharmaceutical Stock wird dem Segment "Arzneimittel" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet Henan Taloph Pharmaceutical Stock niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Arzneimittel. Der Unterschied beträgt 1,34 Prozentpunkte (0,19 % gegenüber 1,53 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Henan Taloph Pharmaceutical Stock-Aktie beträgt dieser aktuell 4,66 CNY. Der letzte Schlusskurs (4,91 CNY) liegt damit deutlich darüber (+5,36 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Henan Taloph Pharmaceutical Stock somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (4,68 CNY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,91 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Henan Taloph Pharmaceutical Stock-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. In Summe wird Henan Taloph Pharmaceutical Stock auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Henan Taloph Pharmaceutical Stock mit einem Wert von 346,24 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Arzneimittel" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 96,23 , womit sich ein Abstand von 260 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.