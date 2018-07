Henan Qing Shui Yuan: Aktienanalyse vom 22.07.2018

In unserer neuen Analyse nehmen wir Henan Qing Shui Yuan unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Spezialchemikalien". Die Henan Qing Shui Yuan-Aktie notierte am 20.07.2018 mit 17,06 CNY, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Nach einem bewährten Schema haben wir Henan Qing Shui Yuan auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Henan Qing Shui Yuan. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Henan Qing Shui Yuan beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,64 Prozent und liegt mit 0,05 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,6) für diese Aktie. Henan Qing Shui Yuan bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Henan Qing Shui Yuan beläuft sich mittlerweile auf 16,58 CNY. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 17,06 CNY erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +2,9 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 17,12 CNY. Somit ist die Aktie mit -0,35 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".