Henan Provincial Communications Planning & Design Institute: Was man jetzt noch wissen sollte!

Am 17.05.2019, 14:07 Uhr notiert die Aktie Henan Provincial Communications Planning & Design Institute an ihrem Heimatmarkt Shenzhen mit dem Kurs von 20,96 CNY. Das Unternehmen gehört zum Segment "Bauwesen".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Henan Provincial Communications Planning & Design Institute auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die Henan Provincial Communications Planning & Design Institute-Aktie ein "Hold"-Rating.

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Henan Provincial Communications Planning & Design Institute-Aktie: der Wert beträgt aktuell 51,96. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist Henan Provincial Communications Planning & Design Institute weder überkauft noch -verkauft (Wert: 58,85), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Henan Provincial Communications Planning & Design Institute damit ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Henan Provincial Communications Planning & Design Institute investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,95 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Bauwesen einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,07 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.