Henan Provincial Communications Planning & Design Institute: Ist das wirklich wahr?

An der Heimatbörse Shenzhen notiert Henan Provincial Communications Planning & Design Institute per 29.05.2020, 17:04 Uhr bei 16.25 . Henan Provincial Communications Planning & Design Institute zählt zum Segment "Bauwesen".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Henan Provincial Communications Planning & Design Institute einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Henan Provincial Communications Planning & Design Institute jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Henan Provincial Communications Planning & Design Institute hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 1,83 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.19%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,36 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Henan Provincial Communications Planning & Design Institute erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -20,43 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche sind im Durchschnitt um -18,14 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -2,29 Prozent im Branchenvergleich für Henan Provincial Communications Planning & Design Institute bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -18,22 Prozent im letzten Jahr. Henan Provincial Communications Planning & Design Institute lag 2,2 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Henan Provincial Communications Planning & Design Institute liegt bei einem Wert von 12,05. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Bauwesen" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Henan Provincial Communications Planning & Design Institute damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.