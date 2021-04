Henan Oriental Silver Star Investment: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Für die Aktie Henan Oriental Silver Star Investment wird an der heimatlichen Börse Shanghai am 04.04.2021, 02:00 Uhr, ein Kurs von 23.39 geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Henan Oriental Silver Star Investment auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Henan Oriental Silver Star Investment erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 147,51 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um -10,23 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +157,74 Prozent im Branchenvergleich für Henan Oriental Silver Star Investment bedeutet. Der ""-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -10,84 Prozent im letzten Jahr. Henan Oriental Silver Star Investment lag 158,36 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Henan Oriental Silver Star Investment liegt bei einem Wert von 197,44. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Henan Oriental Silver Star Investment damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Henan Oriental Silver Star Investment aktuell mit dem Wert 17,54 überverkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Buy". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 43,27. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Hold". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Buy".

