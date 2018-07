Henan Kedi Dairy: War das alles?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Henan Kedi Dairy, die im Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 25.07.2018 an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 3,49 CNY.Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Henan Kedi Dairy entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Dividende: Henan Kedi Dairy hat mit einer Dividendenrendite von 0,52 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,1%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Consumer Products"-Branche beträgt -1,58. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Henan Kedi Dairy-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

