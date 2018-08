Henan Ancai Hi-Tech: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Henan Ancai Hi-Tech, die im Segment "Elektronische Komponenten" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 13.08.2018 an ihrer Heimatbörse Shanghai mit 5,88 CNY.

Die Aussichten für Henan Ancai Hi-Tech haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Henan Ancai Hi-Tech führt bei einem Niveau von 40,85 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 56,01 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Henan Ancai Hi-Tech. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Henan Ancai Hi-Tech erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -18,33 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Renewable Energy"-Branche sind im Durchschnitt um 1,79 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -20,12 Prozent im Branchenvergleich für Henan Ancai Hi-Tech bedeutet. Der "Energy"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11,56 Prozent im letzten Jahr. Henan Ancai Hi-Tech lag 29,89 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.