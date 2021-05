HempFusion Aktie: Unternehmen kauft CBD-Marke Sagely Naturals für $25M!

Gesundheit und Wellness CBD Unternehmen HempFusion Wellness Inc. (TSX:CBD) (OTC:CBDHF) gab am Montag bekannt, dass es die CBD-Marke Sagely Naturals in einem 25-Millionen-Dollar-Aktien- und Bargeschäft kaufen wird.

Sagely Naturals ist eine der größten von Frauen gegründeten CBD-Wellness-Marken. Sie wurde 2015 ins Leben gerufen und hat sich seitdem in die Regale von beliebten Einzelhändlern wie CVS, Rite Aid (NYSE:RAD), Sprouts Farmers Market (NASDAQ:SFM), ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung