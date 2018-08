Hemogenyx: Man muss es einfach mal gesagt haben

An der Heimatbörse Xetra London notiert Hemogenyx per 17.08.2018 bei 2,65 GBP. Hemogenyx zählt zu "Biotechnologie".

Diese Aktie haben wir in 5 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Hemogenyx-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 3 GBP. Der letzte Schlusskurs (2,65 GBP) weicht somit -11,67 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (3,14 GBP) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,61 Prozent), somit erhält die Hemogenyx-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Hemogenyx-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Hemogenyx erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hemogenyx vor. Hemogenyx erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Hemogenyx. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Hemogenyx daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Hemogenyx von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.