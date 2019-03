Hematogenix führt den von der FDA zugelassenen immunonkologischen Test zur Begleitdiagnostik bei dreifach negativem Brustkrebs ein

Finanztrends Video zu



Tinley Park, Illinois (ots/PRNewswire) - Hematogenix®, einweltweit führender Anbieter von integriertenPathologiedienstleistungen für die Bereiche Arzneimittelentwicklungund immunonkologisches Testen, gab heute die Einführung desBegleitdiagnose-Tests für das Medikament TECENTRIQ® bekannt. Am 8.März 2019 genehmigte die US-amerikanische Food and DrugAdministration (FDA) die Immuntherapie TECENTRIQ in Kombination mitAbraxane als Behandlung der ersten Wahl für PD-L1-positiven, nichtresektablen, lokal fortgeschrittenen oder metastasierenden dreifachnegativen Brustkrebs (triple-negative breast cancer; TNBC). TECENTRIQist die erste Immuntherapie, die zur Behandlung von Brustkrebszugelassen wurde.Der von der FDA zugelassene Begleitdiagnostik-Test zur Auswahl vonTNBC-Patienten, die für die Behandlung mit TECENTRIQ geeignet sind,ist der VENTANA-PD-L1-(SP142-)Assay. Hematogenix verfügt überumfangreiche Erfahrung in der Durchführung von PD-L1-Tests sowohl fürden diagnostischen Bereich als auch für klinische Studien. AlsMarktführer für das immunonkologische Testen konnte Hematogenix seitAnfang 2016 alle handelsüblichen und FDA-genehmigten PD-L1-Assaysvalidieren."Wir haben stets einen breiten kommerziellen Zugang zuhochwertigen PD-L1-Tests ermöglicht. Wir stellen kontinuierlich dieUmsetzung unserer Mission in den Vordergrund, die darin besteht,unseren Ärzten dabei zu helfen, für ihre Patienten die am bestengeeigneten Behandlungsmöglichkeiten zu finden", sagte HythamAl-Masri, M.D., CEO und Gründer von Hematogenix. "Dieser neueFortschritt in der Immuntherapie für Patienten mit dreifach negativemBrustkrebs stellt Patienten, die an dieser aggressiven Erkrankungleiden, zusätzliche Optionen zur Verfügung." Ich bin stolz darauf,dass mein Team sich kontinuierlich diesem bahnbrechenden Gebiet derKrebsforschung widmet."Der VENTANA-PD-L1-(SP142-)Assay ist eine immunhistochemischeAnalyse des programmierten Zelltod-Liganden 1 (PD-L1) in Tumorzellenund Tumor-infiltrierenden Immunzellen im Formalin-fixierten, inParaffin eingebetteten (FFPE) Tumorgewebe.Informationen zu HematogenixHematogenix ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen,das Referenzlabor-Dienstleistungen anbietet. Sein Team umfasstakkreditierte Pathologen aus dem klinischen sowie dem Anatomie- undForschungsbereich und arbeitet mit führenden Wissenschaftlern aus derganzen Welt zusammen, um qualitativ hochwertige Tests,Beratungsleistungen und Richtlinien, die alle Aspekte des Pharma- undDiagnosebereichs des Unternehmens abdecken, anbieten zu können.Hematogenix bietet eine Reihe von Entwicklungstätigkeiten auf demGebiet der Biomarker sowie Testdienstleistungen an, mit denen man dieKomplexität im Bereich der klinischen Studien mit menschlichenProbanden zu meistern versucht. Die CAP- und CLIA-zugelassenenklinischen Laboratorien des Unternehmens sind GAP-konform und dienenals spezialisierte klinische Forschungsorganisationen sowohl derpharmazeutischen Industrie als auch der Onkologie-Branche alsklinische und anatomische Testanbieter. Erfahren Sie mehr über dieumfassenden Biomarker-Entwicklungs- und Testdienste von Hematogenixunter www.hematogenix.com.HEMATOGENIX® ist ein eingetragenes Warenzeichen der HematogenixLaboratory Services, LLC.TECENTRIQ® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Genentech, Inc.MedienkontaktKathryn E. Evans708-444-0444kevans@hematogenix.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/395867/Hematogenix_Logo.jpgOriginal-Content von: Hematogenix, übermittelt durch news aktuell