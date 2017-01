Helvetic Private Investments AG: Rahman Rahmanzadeh geht in den Ruhestand (FOTO)

Wollerau (ots) -Rahman Rahmanzadeh, COO der Helvetic Private Investments AG istseit Ende 2016 im Ruhestand. Der 67jährige Bau- undImmobilienfachmann blickt auf fast 40 Jahre Entwicklung,Realisierung, Vertrieb und Verwaltung von Wohn-, Büro,- undEinzelhandelsprojekten sowie eine Vielzahl erfolgreichabgeschlossener Projektentwicklungen im Immobiliensektor mit einemrealisierten Bauvolumen von über EUR 3,5 Mrd. EURO zurück.Über 100 Einzelimmobilien im deutschsprachigen Europa sinduntrennbar mit dem Namen Rahman Rahmanzadeh verbunden. Dazu gehörenin Deutschland unter anderem das "Büro- und Kontrollzentrum ESA" inDarmstadt, das "Bürogebäude Fürstenhof" in Frankfurt a. M., sowie der"Hotel- und Bürokomplex Fürstenhof" in Leipzig oder das "Hotel Adlon"in Berlin und weitere Immobilien in den Arealen "Kohlhecker Höhe" inWiesbaden, "Borsigturm" in Berlin oder "Schickardstrasse" inBöblingen. In der Schweiz zeichnete sich Rahman Rahmanzadeh für dieEntwicklung und Realisierung von hochwertigen Immobilien der Areale"Hürlimann" und "Löwenbräu" in Zürich, "Gurten" in Bern sowie"Peninsula" in Wädenswil verantwortlich.Rahman Rahmanzadeh bekleidete maßgebliche Positionen bei namhaftenAktiengesell-schaften in Deutschland und später in der Schweiz. Seinberuflicher Werdegang führte ihn zu Unternehmen wie der Hochtief AG,Technoteam AG, Strabag AG, Herlitz Falkenhöh AG und RSEProjektmanagement AG in Deutschland, sowie der REG Real Estate GroupAG, PSP Properties AG und Peach Property Group AG in der Schweiz. AlsMitglied der Geschäftsleitung unterstützte der erfahrene Manager seit2011 die Helvetic Private Investments AG in Wollerau, die er nun zumJahresende 2016 verlassen hat.Doch Ruhestand bedeutet nicht Stillstand für den routiniertenFachmann der Branche. So wird er der Helvetic Private Investments AGauch zukünftig in beratender Funktion zur Seite stehen.Pressekontakt:Helvetic Private Investments AGTamara Kamer,Tel: +41 (43) 8882526info@helvetic-investments.chOriginal-Content von: Helvetic Private Investments AG, übermittelt durch news aktuell