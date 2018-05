Helvetia will mit Eco-System „Home“ Ertragsquellen erschliessen

Zürich (awp) - In einem in der Versicherungsbranche zunehmend digital werdenden Geschäftsumfeld sucht auch Helvetia nach Wegen, um Kunden dazuzugewinnen und neue Ertragsquellen zu erschliessen. Eine Chance dazu sieht die Gruppe in sogenannten Eco-Systemen, die dem Kunden von einem Bedürfnis ausgehend auf einfache Art und Weise den Zugang zu einem Strauss von damit verbundenen Dienstleistungen eröffnen soll.

In einem Gespräch mit Journalisten ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten