Helvetia weist SST-Quotienten von 212 Prozent aus

Basel (awp) - Die Versicherungsgesellschaft Helvetia hat 2017 ihre Solvenzposition markant verbessert. Der sogenannte Solvenzquotient, der am Prüfinstrument Swiss Solvency Test (SST) der Aufsichtsbehörde Finma gemessen wird, erhöhte sich per Stichtag 1. Januar 2018 gegenüber dem Vorjahr auf 212 von 165 Prozent, wie die Gesellschaft am Montag mitteilt.

Die Kennzahl wurde im "Bericht über die Finanzlage" publiziert, den alle Schweizer Versicherungen bis ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten