Helvetia wächst im ersten Halbjahr und bleibt auf Zielkurs

St.Gallen (awp) - Die Helvetia-Gruppe ist im ersten Halbjahr 2018 gewachsen und hat gleichzeitig auch mehr verdient. Höhere Kosten aus Naturkatastrophen sowie die im Vergleich zum Vorjahr schwächere Entwicklung an den Kapitalmärkten verhinderten allerdings einen deutlicheren Gewinnanstieg.

Der Konzerngewinn stieg in der IFRS-Rechnung wie in etwa von Analysten erwartet auf 224 Millionen Franken nach einem Plus von 210 Millionen im Vorjahr, wie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten