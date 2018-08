Helvetia investiert in Start-up zur Sicherung von LKW-Planen

St. Gallen (awp) - Der Versicherer Helvetia investiert über seine Tochter, den Helvetia Venture Fund, in das deutsche Start-up Alarmplane.de. Das Unternehmen biete ein Alarmsystem für LKW-Planen an, mit dem sich die Ladung vor Dieben schützen lasse, die die Plane aufschlitzen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Mit dem zusätzlichen Geld will das Start-up Marketing und Vertrieb ausbauen.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten