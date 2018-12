Helsinn Group verleiht Menarini exklusive Lizenzrechte für Pracinostat

Finanztrends Video zu



Lugano, Schweiz und Florenz, Italien (ots/PRNewswire) -- Die Lizenzrechte gelten weltweit mit Ausnahme von den USA, Kanada,Japan und Südamerika.Helsinn, eine Schweizer Pharmagruppe, die sich auf die Entwicklunghochwertiger Lösungen in der Krebsfürsorge konzentriert, undMenarini, eine in 136 Ländern weltweit tätige italienischeBiopharmagruppe, gaben heute bekannt, dass die Berlin-Chemie AG, diedeutsche Tochtergesellschaft der Menarini Group, die exklusivenLizenzrechte zur weltweiten Vermarktung von Pracinostat erhalten hat(mit Ausnahme von den USA, Kanada, Japan und Südamerika).(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/652491/MENARINI_Group_Logo.jpg )(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/801686/Helsinn_Logo.jpg )Pracinostat ist ein Histon-Deacetylase-Hemmer der Klassen I, IIund IV. Die in der Entwicklung befindliche Verbindung durchläuftderzeit eine multiregionale Phase-III-Studie in Kombination mitAzacitidin zur Behandlung erwachsener Patienten mit neudiagnostizierter akuter myeloischer Leukämie (AML), bei denenintensive Induktionschemotherapie kontraindiziert ist. Eine weitereklinische Open-Label-Studie der Phase II untersucht außerdem dieKombination mit Azacitidin zur Behandlung naiver Patienten mitmyelodysplastischem Syndrom (MDS) mit hohem Risiko.Gemäß den Vertragsbedingungen behält sich Helsinn sämtlicheinternationalen Entwicklungsrechte, einschließlich klinischerEntwicklungsmaßnahmen, sowie die Lieferung von Pracinostat vor.Menarini bewirbt, vertreibt und vermarktet Pracinostat in allenLändern der zugewiesenen Gebiete. Helsinn behält sich das Recht vor,Pracinostat in der chinesischen Provinz Schanghai gemeinsam mitMenarini zu bewerben, während Menarini das Präparat im restlichenChina exklusiv vermarktet. Bestimmte Klauseln des Vertrags gebenMenarini die Gelegenheit, mögliche weitere onkologische Indikationenin den gleichen Gebieten zu nutzen.Riccardo Braglia, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und CEOder Helsinn Group, sagt dazu: "Wir sind hocherfreut über dieUnterzeichnung dieses Vertrags mit Menarini für die exklusivenLizenzrechte zur Bewerbung und zum Verkauf von Pracinostat für AML,eine Krankheit mit nach wie vor sehr schlechter Prognose fürPatienten, die für intensive Induktionschemotherapie nicht infragekommen.Wie erwarten, dass dieser weltweite Vertrag die Verfügbarkeit vonPracinostat für Patienten erweitert, die das Präparat benötigen.Pracinostat ist inzwischen in Phase III der klinischen Entwicklung.Mit dem schwerpunktmäßigen Einstieg von Helsinn in dieKrebsbehandlung sind wir besonders froh, in Menarini einen neuen,vertrauenswürdigen Partner gefunden zu haben.""Die Entwicklung neuer Krebstherapien, insbesondere für Leukämie,ist eines der Ziele von Menarini: intensive Investitionen in dieForschung zur Entwicklung neuer Produkte", sagen Lucia und AlbertoGiovanni Aleotti, Aktionäre der Menarini Group. "Wir sind hocherfreutüber diesen Vertrag mit Helsinn, einem renommierten Pharmaunternehmenim Bereich Krebsversorgung."Informationen zu PracinostatPracinostat ist ein oraler Histon-Deacetylase ("HDAC")-Hemmer, dersich derzeit in Kombination mit Azacitidin in einer Pivotalstudie derPhase III zur Behandlung erwachsener Patienten mit neudiagnostizierter akuter myeloischer Leukämie ("AML") befindet, fürdie intensive Induktionschemotherapie nicht indiziert ist. Eineweitere klinische Studie der Phase II untersucht die Behandlung vonmyelodysplastischem Syndrom ("MDS") mit hohem Risiko. DieUS-amerikanische Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA verliehPracinostat in Kombination mit Azacitidin Durchbruch-Therapie-Statuszur Behandlung von Patienten mit neu diagnostizierter AML, diemindestens 75 Jahre alt sind oder für die intensive Chemotherapienicht indiziert ist.Im Jahr 2016 erwarb Helsinn die weltweiten Rechte für Pracinostatvon MEI Pharma, Inc. unter einem exklusiven Lizenz-, Entwicklungs-und Kommerzialisierungsvertrag, dessen Bedingungen sich durch dieseUnterlizenz nicht ändern (einschließlich Helsinns Recht zurUnterlizenzierung Dritter).Pracinostat ist ein Prüfmedikament und weder in den USA noch ineinem anderen Land weltweit zur kommerziellen Vermarktung zugelassen.Informationen zur Helsinn GroupHelsinn ist eine privat geführte Pharmagruppe mit einemumfangreichen Portfolio vermarkteter Krebsfürsorgeprodukte und einerweitgefächerten Arzneimittel-Entwicklungspipeline. Seit 1976verbessert Helsinn den Alltag von Patienten - orientiert an denKernwerten Respekt, Integrität und Qualität. Die Gruppe istübergreifend auf den Feldern Pharmazeutika, Biotechnologie,Medizingeräte und Nahrungsergänzungsmittel aktiv und hat Expertise inder Erforschung, Entwicklung, Herstellung und Kommerzialisierungtherapeutischer und unterstützender Fürsorgeprodukte für Krebs,Schmerzen und Entzündungen sowie die Gastroenterologie. 2016 hatHelsinn den Helsinn Investment Fund eingerichtet, um Möglichkeitenfür Frühphasen-Investments in Bereichen unerfüllterPatientenbedürfnisse zu fördern. Das Unternehmen hat seinen Stammsitzin Lugano in der Schweiz, betreibt operative Tochtergesellschaften inder Schweiz, in Irland, in den USA, in Monaco und in China und istmit seinen Produkten weltweit in etwa 190 Ländern vertreten.Weitere Informationen über die Helsinn Group finden Sie unterhttp://www.helsinn.com.Informationen zur Menarini Group and Berlin-Chemie MenariniBerlin-Chemie Menarini ist eine Tochtergesellschaft der MenariniGroup. Dieser italienische Pharmakonzern liegt mit einem Umsatz vonüber 3,6 Milliarden Euro und 17.000 Mitarbeitern auf Platz 13 unter5.345 Unternehmen in Europa sowie auf Platz 35 unter 21.587Unternehmen weltweit. Die Menarini Group verfolgt schon immer zweistrategische Ziele: Forschung und Internationalisierung. Außerdemengagiert sich das Unternehmen stark für die Forschung undEntwicklung im Bereich Onkologie. Im Rahmen seines Engagements fürdie Onkologie entwickelt Menarini zurzeit vier neue Prüfmedikamentezur Krebsbehandlung. Zwei davon sind Biologika: derAnti-CD157-Antikörper MEN1112 und der Anti-CD205-Antikörper MEN1309,ein Toxinkonjugat. Zusätzlich erweiterte Menarini seineOnkologie-Pipeline um zwei kleine Moleküle, den doppelten PIM- undFLT3-Kinasehemmer MEN1703 und den PI3K-Hemmer MEN1611, die sich inder klinischen Entwicklung zur Behandlung einer Vielzahlhämatologischer und/oder solider Tumore befinden. Menarini ist in denmeisten therapeutischen Bereichen kommerziell aktiv und bietetProdukte für die Bereiche Kardiologie, Gastroenterologie,Pneumologie, Infektionskrankheiten, Diabetologie, Entzündungen undAnalgesie.Die Menarini Group hat mit ihren 16 Produktionsanlagen und 7Forschungs- und Entwicklungszentren eine solide Präsenz in Europa undAsien, Afrika sowie Mittel- und Südamerika. Die Produkte der MenariniGroup sind in 136 Ländern weltweit erhältlich.Detaillierte Informationen finden Sie unterhttp://www.helsinn.com. Folgen Sie uns auf Twitter(https://twitter.com/HelsinnGroup), LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/101863/) und Vimeo(https://vimeo.com/helsinn)Pressekontakt:+41(0)91-985-21-21Info-hhc@helsinn.com. Pressebüro der Menarini Grouppressoffice@menarini.comOriginal-Content von: Menarini Gruppe, übermittelt durch news aktuell